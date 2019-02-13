Санкции ЕС за "выборы" в Донбассе поддержали еще четыре страны

Федерика Могерини (фото - Twitter)

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Совета Европейского союза о введении санкций против девяти лиц, причастных и ответственных за организацию незаконных "выборов" на оккупированных Россией территориях Донбасса. Об этом говорится в декларации высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.

"Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению", - сказано в документе.

Реклама

Страны взяли на себя обязательство привести внутреннюю политику в соответствие с данным решением Совета ЕС.

У Могерини отметили, что приветствуют намерение стран присоединится к санкциям.

11 ноября на захваченных территориях Донбасса проходили псевдовыборы главарей боевиков контролируемых РФ террористических организаций ДНР и ЛНР. Оккупанты в Донецке проводили ярмарки и розыгрыши для обеспечения высокой явки.

ЕС и США осудили действия РФ. Госдепартамент заявил, что с помощью "выборов" Кремль хочет "институционализировать своих доверенных лиц", пообещав продолжить санкционное давление на Россию. В НАТО назвали "выборы" в ОРДЛО частью гибридной войны России против Украины.

Читайте также: Евросоюз ввел санкции за "выборы" у боевиков: поименный список