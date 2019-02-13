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13.02.2019, 09:32

Санкции ЕС за "выборы" в Донбассе поддержали еще четыре страны

Санкции ЕС за "выборы" в Донбассе поддержали еще четыре страны - Фото
Федерика Могерини (фото - Twitter)

Страны приведут внутреннюю политику в соответствие с решением ЕС о санкциях

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Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Совета Европейского союза о введении санкций против девяти лиц, причастных и ответственных за организацию незаконных "выборов" на оккупированных Россией территориях Донбасса. Об этом говорится в декларации высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.

"Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению", - сказано в документе.

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Страны взяли на себя обязательство привести внутреннюю политику в соответствие с данным решением Совета ЕС.

У Могерини отметили, что приветствуют намерение стран присоединится к санкциям.

11 ноября на захваченных территориях Донбасса проходили псевдовыборы главарей боевиков контролируемых РФ террористических организаций ДНР и ЛНР. Оккупанты в Донецке проводили ярмарки и розыгрыши для обеспечения высокой явки.

ЕС и США осудили действия РФ. Госдепартамент заявил, что с помощью "выборов" Кремль хочет "институционализировать своих доверенных лиц", пообещав продолжить санкционное давление на Россию. В НАТО назвали "выборы" в ОРДЛО частью гибридной войны России против Украины. 

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Теги: санкции, Донбасс, выборы, евросоюз, ордло, норвегия, черногория, федерика могерини, Албания
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