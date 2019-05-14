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14.05.2019, 14:21

Климпуш-Цинцадзе объяснила слова Климкина о Минске

Климпуш-Цинцадзе объяснила слова Климкина о Минске - Фото
Иванна Климпуш-Цинцадзе (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вице-премьер-министр считает, что в июне санкции на основании минских договоренностей против РФ будут продолжены

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что некоторые СМИ неправильно подали вчерашнее заявление главы МИД Павла Климкина о возможном разрыве минских соглашений. Об этом она сообщила журналистам в кулуарах конференции высшего уровня, посвященной 10-летию Восточного партнерства, передает из Брюсселя корреспондент LIGA.net.

"Я не таким образом поняла слова министра Климкина. Я поняла, что если европейские страны будут разрушать основы, на которых парламентская делегация РФ может вернуться в ПАСЕ, то тогда европейские страны могут себя обвинять в том, что они разрушили Минск", - отметила она.

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Климпуш-Цинцадзе рассчитывает, что в июне санкции на основании "минских договоренностей" против РФ будут продолжены.

13 мая некоторые СМИ сообщили  со ссылкой на главу МИД, что Украина готовится отказаться от соблюдения Минских соглашений в случае, если Германия, Франция и другие государства добьются снятия санкционного давления с РФ в Совете Европы.

Читайте также: Климкин: Послабление санкций против РФ "убьет" минские соглашения

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Теги: Климкин Павел, минские соглашения, брюссель, иванна климпуш-цинцадзе
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