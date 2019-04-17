Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.04.2019, 13:05

КМИС объяснил, откуда взялся рост рейтинга Порошенко в опросе

КМИС объяснил, откуда взялся рост рейтинга Порошенко в опросе - Фото
Владимир Зеленский, Петр Порошенко (коллаж - LIGA.net)

Помимо интервью, КМИС провел телефонный опрос, но не опубликовал его, потому что он менее точный

Реклама
Реклама

Киевский международный институт социологии провел телефонный опрос, в котором кандидата в президенты Петра Порошенко поддержали почти 40% респондентов. Как сообщил заместитель директора КМИС Антон Грушицкий в комментарии Громадському, институт не публиковал его, так как опрос менее точный, чем опрос путем прямого интервью.

Порошенко у себя в Twitter вчера написал, что по последним данным социологов его рейтинг составляет около 40%.

Реклама

Грушицкий отметил, что важным выводом из результатов телефонного опроса является тенденция к росту рейтинга Порошенко.

"Как показали предварительные опросы до первого тура выборов, телефонные опросы являются неточными. Поскольку телефоны имеют более состоятельные люди, которые будут голосовать за Порошенко. Минимальная погрешность телефонного опроса составляет 5-6%", - добавил Грушицкий.

Кроме Порошенко, вчера и сегодня ряд СМИ опубликовали такой рейтинг:


Скриншот: 5 канал

Вчера днем КМИС опубликовал следующий рейтинг: за кандидата в президенты Владимира Зеленского во втором туре собираются голосовать 48,4% человек среди всех респондентов, за Порошенко - 17%. Среди тех, кто определился со своим выбором, 72,2% избирателей намерены отдать голос за Зеленского, за Петра Порошенко - 25,4%.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы, соцопрос, кмис
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 