КМИС объяснил, откуда взялся рост рейтинга Порошенко в опросе

Владимир Зеленский, Петр Порошенко (коллаж - LIGA.net)

Киевский международный институт социологии провел телефонный опрос, в котором кандидата в президенты Петра Порошенко поддержали почти 40% респондентов. Как сообщил заместитель директора КМИС Антон Грушицкий в комментарии Громадському, институт не публиковал его, так как опрос менее точный, чем опрос путем прямого интервью.

Порошенко у себя в Twitter вчера написал, что по последним данным социологов его рейтинг составляет около 40%.

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Грушицкий отметил, что важным выводом из результатов телефонного опроса является тенденция к росту рейтинга Порошенко.

"Как показали предварительные опросы до первого тура выборов, телефонные опросы являются неточными. Поскольку телефоны имеют более состоятельные люди, которые будут голосовать за Порошенко. Минимальная погрешность телефонного опроса составляет 5-6%", - добавил Грушицкий.

Кроме Порошенко, вчера и сегодня ряд СМИ опубликовали такой рейтинг:

Скриншот: 5 канал

Вчера днем КМИС опубликовал следующий рейтинг: за кандидата в президенты Владимира Зеленского во втором туре собираются голосовать 48,4% человек среди всех респондентов, за Порошенко - 17%. Среди тех, кто определился со своим выбором, 72,2% избирателей намерены отдать голос за Зеленского, за Петра Порошенко - 25,4%.