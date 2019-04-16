Во втором туре у Зеленского 48,4%, у Порошенко 17% - опрос КМИС

Петр Порошенко, Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

За кандидата в президенты Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов собираются голосовать 48,4% человек, опрошенных Киевского международного института социологии. За действующего президента Петра Порошенко - 17%, сообщает КМИС на официальном сайте.

1,6% - намерены испортить бюллетени.

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17,9% не определились со своим выбором, 8,8% отказались отвечать. Еще 6,3% заявили, что не пойдут на выборы.

Среди тех, кто определился со своим выбором, 72,2% избирателей намерены отдать голос за Зеленского, за Петра Порошенко - 25,4%.

2,4% респондентов собираются испортить бюллетени.

Таким образом, разрыв между кандидатами составляет 46,8%.

Опрос проводился 9-14 апреля.

По итогам опроса группы Рейтинг, опубликованных 11 апреля, Зеленский опережал Порошенко более чем вдвое. На вопрос, за кого из двух кандидатов вы будете голосовать во втором туре, все респонденты ответили так: 51% - за Зеленского, 21% - за Порошенко. Еще 18% не определились, 10% сказали, что не примут участие в выборах.