КМИС: Поддержка легализации медканнабиса выросла на 14% при упоминании облегчения боли
Поддержка легализации медицинского каннабиса выше среди украинцев, которым рассказали, что это поможет облегчить боль больных людей. Об этом узнал Киевский международный институт социологии.
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В рамках опроса был проведен эксперимент, где разным группам людей задавали вопросы с разными формулировками.
На базовый вопрос "Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса?" положительно ответили 43% опрошенных, 16% были против, а 41% имели нейтральное или неопределенное отношение.
Когда же акцентировали внимание на том, что речь идет о марихуане как легком наркотике, поддержка несколько возросла до 45%, а доля противников увеличилась до 23%.
Наибольшая поддержка наблюдалась, когда отмечали облегчение боли: 57% респондентов одобрили легализацию, лишь 14% высказались против, а 28% остались нейтральными или неопределенными.
Опрос был проведен КМИС по собственной инициативе 16-22 мая 2024 года. По телефону опрошено 1067 взрослых украинцев, которые на момент опроса проживали на подконтрольных украинскому правительству территориях. Статистическая погрешность выборки – не более 3,4%.
- 16 августа 2024 года в Украине вступил в силу закон №3528-IX о легализации медицинского каннабиса. Лекарства на основе медицинского каннабиса разрешены в 56 странах.
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