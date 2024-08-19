КМІС: Підтримка легалізації медканабісу зросла на 14% під час згадування про полегшення болю

На базове запитання "Чи підтримуєте ви легалізацію медичного канабісу?" позитивно відповіли 43% опитаних

Канабіс (Фото: ЕРА/Mauricio Duenas Castaneda)

Підтримка легалізації медичного канабісу вища серед тих українців, яким розповіли, що це допоможе полегшити біль хворих людей. Про це дізнався Київський міжнародний інститут соціології.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

У рамках опитування було проведено експеримент, де різним групам людей ставили запитання з різними формулюваннями.

На базове запитання "Чи підтримуєте ви легалізацію медичного канабісу?" позитивно відповіли 43% опитаних, 16% були проти, а 41% мали нейтральне або невизначене ставлення.

Коли ж акцентували на тому, що йдеться про марихуану як легкий наркотик, підтримка дещо зросла до 45%, а частка противників збільшилася до 23%.

Найбільша підтримка спостерігалася, коли наголошували на полегшенні болю: 57% респондентів схвалили легалізацію, лише 14% висловилися проти, а 28% залишилися нейтральними або невизначеними.

Опитування було проведено КМІС за власною ініціативою упродовж 16-22 травня 2024 року. Телефоном опитано 1067 дорослих українців, які на момент опитування проживали на підконтрольних українському уряду територіях. Статистична похибка вибірки – не більше ніж 3,4%.

Інфографіка: КМІС

16 серпня 2024 року в Україні набув чинності закон №3528-IX щодо легалізації медичного канабісу. Ліки на основі медичного канабісу дозволені у 56 країнах.

Читайте також: Легалізувати медичний канабіс – чому це важливо, особливо під час великої війни