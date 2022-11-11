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КМИС выяснил отношение украинцев к выехавшим за границу согражданам

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 15:37
КМИС выяснил отношение украинцев к выехавшим за границу согражданам - Фото
Беженцы из Украины (фото - ЕРА)

90% украинцев имеют в целом нормальное/положительное отношение к украинцам, которые из-за полномасштабного вторжения РФ уехали в Европу, лишь 5% осуждают их. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Социологи отметили, что глубокое изучение этого вопроса требует специализированных отдельных исследований, которые смогли бы учесть различные аспекты и оттенки ситуации. КМИС стремился на этом этапе в целом оценить отношение к украинским беженцам. Поэтому вопрос ставился только об украинских беженцах в Европе.

При этом для изучения отношения к отдельным категориям беженцев социологи провели эксперимент по расщепленной выборке (split-sample). Они сформулировали, кроме в целом отношения к украинским беженцам в Европе, также четыре более детализированных сценария-категории беженцев, а именно отношение к:

- "38-летней женщине, которая имеет несовершеннолетнего ребенка. Они уехали в Европу, а ее муж остался в Украине";
– "25-летней девушке, которая не замужем и не имеет детей и уехала в Европу";
– "72-летнему профессору, который на момент вторжения находился в Европе по личным обстоятельствам и продолжил оставаться там";
– "31-летнему мужчине, который сам живет в Украине, но время от времени работает в Польше. На момент вторжения был в Польше и решил пока не возвращаться, а продолжить работать в Польше".

Каждому респонденту задавался только один из пяти вопросов-сценариев.

Сам вопрос для базового сценария (отношение в целом) был "Как вы сами знаете, многие жители Украины из-за российского вторжения выехали за границу и стали беженцами. Некоторые оставшиеся жители Украины с пониманием относятся к беженцам и не осуждают, что они уехали и пока не возвращаются. Другие же люди, наоборот, огорчены таким выбором и осуждают их за то, что они уехали и не возвращаются. А каково Ваше отношение к украинским беженцам в Европе?".

В КМИС представили свою интерпретацию результатов опроса:

В случае всех сценариев отношение к украинским беженцам в Европе достаточно нормальное/положительное. Так, 75-90% украинцев, которые сейчас находятся на территории Украины, относятся "с пониманием и не осуждают" их. На общем уровне (отношение в целом к беженцам) 90% имеют нормальное/положительное отношение при 5% осуждающих их.

Вместе с тем существует дифференциация отношения в зависимости от "дополнительных фактов" о конкретной категории беженцев. Лучше всего отношение к женщинам с несовершеннолетними детьми, чьи мужчины остались в Украине. В этом случае соотношение отношения не осуждают/осуждают – 90% к 6%.

Несколько хуже отношение, если "убрать" из описания несовершеннолетних детей. Так, в случае просто женщин без детей соотношение отношения становится 87% до 9%.

Если речь идет о мужчинах, то отношение тоже становится хуже. Даже если речь идет о мужчине пожилого возраста, который и до вторжения находился в Европе, то соотношение 83% к 10%;

Относительно же самое худшее отношение (среди изучаемых категорий), когда речь идет о молодом человеке, который на момент вторжения был в Европе и остался там. В этом случае не осуждают 75%, осуждают – 19%.

КМИС выяснил отношение украинцев к выехавшим за границу согражданам

Опрос проведен 7-13 сентября методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Были опрошены 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

  • Согласно предыдущему исследованию КМИС, 88% украинцев считают  что через 10 лет Украина будет преуспевающей страной в составе Евросоюза. 96% из них готовы испытывать материальные трудности в течение 3-5 лет, если в результате Украина станет преуспевающей страной и членом ЕС.
Вадим Ребрина
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война беженцы опрос кмис социология
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