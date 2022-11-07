Украинцы готовы на материальные трудности, чтобы через 10 лет Украина была в ЕС – опрос

88% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе Евросоюза. 96% из них готовы испытывать материальные трудности в течение 3-5 лет, если в результате Украина станет преуспевающей страной и членом ЕС. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Респондентам во время интервью предлагалось выбрать, с каким из двух сценариев будущего Украины – оптимистическим или пессимистическим – они согласны в большей степени. 88% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе ЕС. При этом среди них 63% полностью разделяют такой взгляд, а скорее соглашаются – 26%.

Зато у 5% респондентов есть пессимистические ожидания, что через 10 лет Украина будет опустошенной страной с оттоком людей.

Хотя с запада на восток немного снижается оптимизм, но фактически во всех регионах абсолютное большинство с надеждой смотрят на будущее Украины (от 90% на Западе до 76% на Востоке).

Социологи отмечают необходимость учитывать, что восток – это Харьковская и Донецкая области, где уровень разрушений и обстрелов особенно высокий. Несмотря на это, 76% верят в лучшее будущее (и только 14% видят в будущем руину). Важно также обратить внимание на юг, где также проходят интенсивные боевые действия, но 89% видят Украину успешной через 10 лет (при только 7% пессимистов).

Респондентам, которые оптимистично видят будущее Украины через 10 лет, задавался дополнительный вопрос: готовы ли они испытывать материальные трудности в течение 3-5 лет для достижения в будущем положительного результата. Среди таких респондентов-оптимистов 96% готовы к этому.

Опрос проводился 21-23 октября методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошены 1000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

6 ноября комиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Вархеи заявил, что вступление Украины в Евросоюз может занять "больше года или двух".

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Вадим Ребрина

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