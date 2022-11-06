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Вступление Украины в Евросоюз займет больше года или даже двух – комиссар ЕС

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2022, 21:34
Вступление Украины в Евросоюз займет больше года или даже двух – комиссар ЕС - Фото
Оливер Вархеи (Фото - скриншот из видео)

Вступление Украины в Евросоюз может занять "больше года или двух". Такую оценку комиссара по вопросам расширения Оливера Вархеи цитирует Welt.

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Вархеи считает, что "учитывая большую работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке Евросоюза и многих других важных областях политики, подготовка к вступлению, скорее всего, займет больше года или двух".

При этом вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина сообщила Welt, что Украина начала процесс интеграции еще до того, как получила статус страны-кандидата. Она отметила, что "под наблюдением ЕС уже проведено большое количество реформ", что позволяет ускорить процесс вступления и не использовать "стандартную процедуру". 

Стефанишина также ссылается на мнение стран Балтии и других близких союзников Украины, которые поддерживают ускоренное присоединение Украины к ЕС.

Вархеи, в свою очередь, настаивает, что к Украине "должны применяться те же критерии, что и ко всем другим кандидатам".

Сергій Бережний
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вступление в ЕС ольга стефанишина кандидатство в ЕС Оливер Вархеи
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