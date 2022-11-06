Вступление Украины в Евросоюз займет больше года или даже двух – комиссар ЕС

Вступление Украины в Евросоюз может занять "больше года или двух". Такую оценку комиссара по вопросам расширения Оливера Вархеи цитирует Welt.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Вархеи считает, что "учитывая большую работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке Евросоюза и многих других важных областях политики, подготовка к вступлению, скорее всего, займет больше года или двух".

При этом вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина сообщила Welt, что Украина начала процесс интеграции еще до того, как получила статус страны-кандидата. Она отметила, что "под наблюдением ЕС уже проведено большое количество реформ", что позволяет ускорить процесс вступления и не использовать "стандартную процедуру".

Стефанишина также ссылается на мнение стран Балтии и других близких союзников Украины, которые поддерживают ускоренное присоединение Украины к ЕС.

Вархеи, в свою очередь, настаивает, что к Украине "должны применяться те же критерии, что и ко всем другим кандидатам".

23 июня Украина и Молдова получили статус кандидатов на вступление в ЕС. За неделю до этого лидеры Италии, Франции, Германии и Румынии поддержали в Киеве предоставление Украине этого статуса.

Стефанишина ранее заявляла о намерении выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, что может позволить начать переговоры о вступлении.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.