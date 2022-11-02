В Германии возросла поддержка российских нарративов о войне против Украины – опрос

В Германии за прошедшие месяцы значительно возросли показатели поддержки российских конспирологических нарративов о войне РФ против Украины. Около 18% опрошенных согласились с утверждением, что российский диктатор Владимир Путин "борется против мировой элиты, которая дергает за нити в закулисье". Опрос провел Центр мониторинга, анализа и стратегии (Cemas), сообщает DW.

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По результатам предыдущего опроса, в апреле этот показатель составлял 12%.

Кроме того, 12% респондентов верят еще одному известному утверждению российской пропаганды о том, что "Украина вместе с США управляет секретными биолабораториями по производству биологического оружия". В апреле с этим заявлением российских официальных лиц, не подтвержденным никакими доказательствами, соглашались лишь 7% опрошенных.

В показателях влияния российской пропаганды есть существенные различия между западными и восточными землями ФРГ. На востоке Германии каждый третий согласился с утверждением о "вынужденном решении России начать войну после долгих провокаций со стороны НАТО", на западе Германии этот показатель составил 16%. 14% опрошенных на территории бывшей ГДР при этом уверены, что война в Украине служит лишь тому, чтобы отвлечь внимание от пандемии, в западной Германии с этим согласны 7%.

Особенно высока поддержка прокремлевских утверждений среди избирателей правопопулистской партии Альтернатива для Германии (АдГ). Почти половина из них согласилась с утверждениями российской пропаганды о том, что Украина якобы является частью России, и что РФ была вынуждена начать войну из-за провокаций НАТО. Кроме того, авторы исследования выявили высокую поддержку пророссийской пропаганды среди сторонников Левой партии.

Комментируя результаты опроса, глава Cemas Пиа Ламберти сказала, что "кризисы последних месяцев могут стать идеальной питательной средой для теорий заговора, которые подпитываются и подкрепляются как правыми экстремистами, так и Россией".

Репрезентативный опрос Cemas был проведен 3-11 октября среди 2228 человек.

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Вадим Ребрина

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