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В Бундестаге раскритиковали главу администрации Шольца за сравнение Leopard с "Фау-2"

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2022, 14:37
В Бундестаге раскритиковали главу администрации Шольца за сравнение Leopard с
Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Фото: EPA)

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман раскритиковала главу администрации канцлера ФРГ Олафа Шольца Вольфганга Шмидта, который сравнил танки Leopard 2 с нацистскими ракетами "Фау-2". Заявление политика цитирует Spiegel.

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По ее словам, Шмидту необходимо "коллегиальное введение в некоторые знания об оружии".

"Тогда бы он тоже быстро понял, что сравнение с нацистским оружием не только совершенно неуместно, но и просто неправильно", — сказала Штрак-Циммерман. 

Ранее во время выступления на дискуссионном мероприятии в Берлине Шмидт заявил, что призывы поставлять Украине немецкие танки Leopard 2 похожи на надежды, возлагавшиеся в нацистской Германии на ракету "Фау-2", которую пропаганда называла "чудо-оружием". 

  • Украина продолжает запрашивать у Германии современные танки Leopard 2 и БМП Marder, но Берлин под разными предлогами отказывает. Советник главы ОП Подоляк заявил, что "круговые поставки" не работают, и Украина "ждет слова Германии".
  • 15 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала предоставить Украине вооружение, которое она запрашивает: "Если украинцы говорят, что им нужны танки, нужно их им дать".
  • 16 сентября Германия и Греция согласовали круговые поставки Украине бронетехники: Греция передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1, а вместо них получит от Германии более современные БМП Marder.

Читайте также: Депутат Бундестага в Украине: Cтарые советские танки и близко не стоят рядом с Leopard 2

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина Германия война военная помощь Leopard 2 Мари-Агнес Штрак-Циммерман
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