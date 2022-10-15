В Бундестаге раскритиковали главу администрации Шольца за сравнение Leopard с "Фау-2"
Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман раскритиковала главу администрации канцлера ФРГ Олафа Шольца Вольфганга Шмидта, который сравнил танки Leopard 2 с нацистскими ракетами "Фау-2". Заявление политика цитирует Spiegel.
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По ее словам, Шмидту необходимо "коллегиальное введение в некоторые знания об оружии".
"Тогда бы он тоже быстро понял, что сравнение с нацистским оружием не только совершенно неуместно, но и просто неправильно", — сказала Штрак-Циммерман.
Ранее во время выступления на дискуссионном мероприятии в Берлине Шмидт заявил, что призывы поставлять Украине немецкие танки Leopard 2 похожи на надежды, возлагавшиеся в нацистской Германии на ракету "Фау-2", которую пропаганда называла "чудо-оружием".
- Украина продолжает запрашивать у Германии современные танки Leopard 2 и БМП Marder, но Берлин под разными предлогами отказывает. Советник главы ОП Подоляк заявил, что "круговые поставки" не работают, и Украина "ждет слова Германии".
- 15 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала предоставить Украине вооружение, которое она запрашивает: "Если украинцы говорят, что им нужны танки, нужно их им дать".
- 16 сентября Германия и Греция согласовали круговые поставки Украине бронетехники: Греция передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1, а вместо них получит от Германии более современные БМП Marder.
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