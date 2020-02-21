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Кнопкодавство. Офис генпрокурора начал первое дело против нардепа: видео

Кнопкодавство. Офис генпрокурора начал первое дело против нардепа: видео - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
21.02.2020, 22:05

Рух ЧЕСНО зафиксировал, как на заседании 21 февраля нардеп Владислав Поляк совершал движения, похожие на неперсональное голосование

Генеральный прокурор внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения одним из народных депутатов неоднократного голосования вместо другого народного депутата на пленарном заседании Верховной Рады Украины 21 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что соответствующая информация была обнародована средствами массовой информации.

Досудебное расследование поручено следователям Центрального аппарата Государственного бюро расследований.

По данным Руха ЧЕСНО, на пленарном заседании 21 февраля внефракционный мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк неоднократно совершал движения, похожие на неперсональное голосование, во время голосования за поправки к проекту закона об обращении земель сельскохозяйственного назначения. 

Отмечается, что это первый зафиксированный Рухом ЧЕСТНО случай кнопкодавства в Верховной Раде, которое произошло после вступления в силу закона о криминализации неперсонального голосования.

На видео видно, как во время голосования за поправку №1223 законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10) Поляк на пустом месте справа совершает движения, похожие на неперсональное голосование (место закреплено за депутатом группы "Доверие" Василием Петьовкой). На табло голосования системы "Рада" видно, что "за" проголосовали с обоих мест.

Также ЧЕСНО представили фото, на которых видно, что Поляк совершает движения, похожие на неперсональное голосование, при электронной регистрации на сегодняшнее заседание и во время голосования по поправке №1420 до того самого законопроекта. На табло видно, что проголосовали с обоих мест.

Читайте также: ЧЕСНО составили рейтинг кнопкодавов Рады IX созыва: инфографика

Медведева Наталия
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