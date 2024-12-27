КНУ уволил преподавателя Василенко, который говорил о "тысячах голодных украинок"

В университете объяснили, что Никиту Василенко уволили из-за "системных нарушений", которые нанесли ущерб учебному заведению

Никита Василенко (Фото: Facebook)

Руководство Киевского национального университета имени Тараса Шевченко решило расторгнуть контракт с преподавателем Института журналистики Никитой Василенко из-за "нарушения этических норм, условий контракта и общих стандартов поведения". Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

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В университете объяснили, что Василенко уволили из-за "системных нарушений", которые, по их мнению, не только нарушали этические нормы, но и нанесли вред репутации заведения.

Постоянная комиссия Ученого совета по этике выявила ряд нарушений в действиях Василенко, в частности несоответствие его поведения законам "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" и "Об образовании".

Комиссия также отметила, что он не соблюдал требования Этического кодекса университетского сообщества, предусматривающие сохранение научной репутации, воспитание студентов в духе патриотизма и соблюдение моральных ценностей.

На основе этих выводов и решения кафедры, где работал преподаватель, ректор университета Владимир Бугров подписал приказ о досрочном расторжении контракта. Василенко официально лишится должности 30 декабря.

"Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко остается приверженным принципам академической этики, уважения прав каждого члена сообщества и защиты репутации университета", – подытожили в КНУ.

23 декабря 2024 года Василенко в интервью Александру Шелесту заявил, что иностранные миротворцы могут улучшить демографическую ситуацию в Украине, ведь они "не проходили испытаний фронтом" и могут заинтересовать "тысячи голодных украинских женщин".

24 декабря студпарламент Института журналистики призвал уволить Василенко из-за его высказывания.

Омбудсмен Лубинец заявил, что Василенко должны проверить компетентные органы, а соответствующие письма уже подготовлены.