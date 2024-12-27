КНУ звільнив викладача Василенка, який казав про "тисячі голодних українок"

В університеті пояснили, що Микиту Василенка звільнили через "системні порушення", які завдали шкоди навчальному закладу

Микита Василенко (Фото: Facebook)

Керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка вирішило розірвати контракт з викладачем Інституту журналістики Микитою Василенком через "порушення етичних норм, умов контракту та загальних стандартів поведінки". Про це повідомили у пресслужбі навчального закладу.

В університеті пояснили, що Василенка звільнили через "системні порушення", які, на їхню думку, не тільки порушували етичні норми, а й завдали шкоди репутації закладу.

Постійна комісія Вченої ради з етики виявила низку порушень у діях Василенка, зокрема невідповідність його поведінки законам "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" та "Про освіту".

Комісія також зазначила, що він не дотримувався вимог Етичного кодексу університетської спільноти, які містять збереження наукової репутації, виховання студентів у дусі патріотизму та дотримання моральних цінностей.

На основі цих висновків та рішення кафедри, де працював викладач, ректор університету Володимир Бугров підписав наказ про дострокове розірвання контракту. Василенко офіційно втратить посаду 30 грудня.

"Київський національний університет імені Тараса Шевченка залишається відданим принципам академічної етики, поваги до прав кожного члена спільноти та захисту репутації університету", – підсумували у КНУ.

23 грудня 2024 року Василенко в інтерв'ю Олександрові Шелесту заявив, що іноземні миротворці можуть покращити демографічну ситуацію в Україні, адже вони "не проходили випробувань фронтом" і можуть зацікавити "тисячі голодних українських жінок".

24 грудня студпарламент Інституту журналістики закликав звільнити Василенка через його висловлювання.

Омбудсмен Лубінець заявив, що Василенка мають перевірити компетентні органи, а відповідні листи вже підготовлені.