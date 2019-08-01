Князев объяснил, где начнется реформа криминальной полиции

Сергей Князев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Закарпатской, Львовской, Херсонской и Черкасской областях будут реформированы полицейские подразделения по противодействию наркопреступности. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Сейчас выбраны четыре региона - Закарпатская, Львовская, Херсонская и Черкасская области. Руководители территориальных подразделений должны понять, что это первый шаг реформирования блока криминальной полиции, который затем будет направлен на все другие службы. Эти подразделения не являются экспериментальными. Они являются первыми, которые будут реформированы", - сказал Князев.

Он добавил, что вновь мощные подразделения будут работать над оперативными реализациями международных масштабов.

Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил, что реформированное подразделение имеет высокие показатели работы, в течение этого года оперативники изъяли более полутора тонн героина.

"Хочу отметить, что департамент по противодействию наркопреступности стоит на защите интересов Евросоюза. Весь изъятый ​​поток наркотических средств был направлен именно на страны Евросоюза", - подчеркнул Аброськин.

2 июля 2019 года полиция под руководством Генпрокуратуры выявила канал контрабанды наркотиков – кокаина – из Латинской Америки в страны западной Европы, а также в Украину.