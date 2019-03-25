Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.03.2019, 18:05

Князев: Принято решение заменить вооружение полицейских

Князев: Принято решение заменить вооружение полицейских - Фото
Сергей Князев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В полиции хотят на 90% отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ

Реклама
Реклама

Руководство Нацполиции планирует заменить автоматы Калашникова, пистолеты Макарова и ТТ, которые находятся на вооружении полиции, на немецкие пистолеты-пулеметы МР-5. Об этом глава Нацполиции Сергей Князев сообщил в интервью изданию Сегодня.

"У нас есть амбициозная цель - на 90% отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ, заменив их современным европейским оружием", - сказал Князев.

Реклама

По его словам, уже принято решение о закупке немецких пистолетов-пулеметов МР-5, которыми обеспечат каждый патрульный наряд.

Князев пояснил, что автомат Калашникова создавался для военных, "чтобы убивать".

"У полиции другие задачи. Перед нами не враги, а правонарушители. Наша задача - сохранить жизнь преступника и сохранить собственную. МР-5 - менее летальное оружие. И гораздо более эффективное для обезвреживания правонарушителя", - отметил глава Нацполиции.

Вместе с тем он сказал, что подразделения полиции, задействованные в операции на Востоке Украины, оснащаться немецкими пистолетами-пулеметами пока не будут, их задачи остаются неизменными.

В СБУ заявили, что в рамках противодействия незаконному обороту оружия блокировали в Киеве противоправное хранения средств поражения

Отправить:
Распечатать:
Теги: Нацполиция, вооружение, сергей князев, МР-5
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 