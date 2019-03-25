Князев: Принято решение заменить вооружение полицейских

Сергей Князев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Руководство Нацполиции планирует заменить автоматы Калашникова, пистолеты Макарова и ТТ, которые находятся на вооружении полиции, на немецкие пистолеты-пулеметы МР-5. Об этом глава Нацполиции Сергей Князев сообщил в интервью изданию Сегодня.

"У нас есть амбициозная цель - на 90% отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ, заменив их современным европейским оружием", - сказал Князев.

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По его словам, уже принято решение о закупке немецких пистолетов-пулеметов МР-5, которыми обеспечат каждый патрульный наряд.

Князев пояснил, что автомат Калашникова создавался для военных, "чтобы убивать".

"У полиции другие задачи. Перед нами не враги, а правонарушители. Наша задача - сохранить жизнь преступника и сохранить собственную. МР-5 - менее летальное оружие. И гораздо более эффективное для обезвреживания правонарушителя", - отметил глава Нацполиции.

Вместе с тем он сказал, что подразделения полиции, задействованные в операции на Востоке Украины, оснащаться немецкими пистолетами-пулеметами пока не будут, их задачи остаются неизменными.

В СБУ заявили, что в рамках противодействия незаконному обороту оружия блокировали в Киеве противоправное хранения средств поражения.