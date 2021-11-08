Когда назовут олигархов. СНБО сможет наполнять реестр с мая 2022 года – Малюська

Первые заседания Совета национальной безопасности и обороны по формированию реестра олигархов могут пройти в двадцатых числах мая 2022 года. Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

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Малюська отметил, что опубликованный в субботу, 6 ноября, в газете "Голос Украины" закон об олигархах начнет действовать между майскими праздниками следующего года.

К этому времени Нацсовет по телевидению и радиовещанию должен разработать и утвердить порядок проверки деловой репутации покупателей СМИ, а СНБО – утвердить положения о реестре олигархов, порядок его формирования и ведения, а также разработать этот реестр.

"Первые "номинационные" заседания СНБО будут возможны (с соблюдением всех процедурных ограничений) уже в двадцатых числах мая", – уверен Малюська.

2 июня 2021 года президент передал в Верховную Раду законопроект №5599, который должен закрепить в украинском законодательстве термин "олигарх" и определить, какие санкции могут грозить обладателям этого статуса.

1 июля Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении.

23 сентября Верховная Рада приняла законопроект №5599 во втором чтении и в целом. За такое решение проголосовали 279 народных депутатов. Позже стало известно, что закон был принят с противоречащими друг другу положениями, и может потребоваться переголосование некоторых статей, чтобы исправить юридическую коллизию.

3 ноября Рада устранила несогласованность в законе об олигархах.

5 ноября закон был подписан президентом Владимиром Зеленским.

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Денис Юдин

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