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Рада исправила несогласованность в законе об олигархах

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 12:56
Рада исправила несогласованность в законе об олигархах - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада исправила несогласованности в законопроекте №5599 об олигархах, теперь он может быть подписан спикером парламента. Трансляцию заседания вел телеканал Рада.

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"За" два уточнения в законе проголосовали 249 нардепов, еще за одно – 251.

Решения поддержали нардепы из Слуги народа и групп Доверие и За будущее.

Рада уточнила определение статуса олигарха. Также обязательным станет заслушивание устных объяснений лица, которого вносят в реестр олигархов, на заседании СНБО.

Перед голосованием представители Батькивщины, Европейской солидарности и ОПЗЖ, а также экс-спикер Дмитрий Разумков настаивали, что оно нарушает регламент и его результаты могут быть оспорены в Конституционном суде.

Парламент поручил спикеру Руслану Стефанчуку незамедлительно подписать законопроект. После этого он будет направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

  • 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект №5599 во втором чтении и в целом. За такое решение проголосовали 279 народных депутатов.
  • 30 сентября на то время спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за разногласий с комитетом о его окончательной редакции.
Денис Юдин
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верховная рада закон об олигархах
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