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10.06.2019, 11:45

Кого украинцы хотят в премьеры. В тройке лидеров - перестановка

Кого украинцы хотят в премьеры. В тройке лидеров - перестановка - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Соцопрос КМИС показал, что украинцы по-прежнему больше всего хотят видеть в кресле премьера Бойко, Смешко и Тимошенко, и Бойко вышел на первое место

Украинцы хотят видеть новым премьером экс-главу фракции Оппоблока Юрия Бойко, лидера Батькивщины Юлию Тимошенко, экс-главу СБУ и главу партии Сила и честь Игоря Смешко. Таковы результаты соцопроса КМИС.

На вопрос, "Сейчас обсуждаются различные варианты, кто может стать премьером после проведения выборов в Верховную Раду. Кого бы Вы лично хотели видеть председателем правительства - премьер-министром после президентских выборов", респонденты ответили таким образом: Бойко - 12,9%, Тимошенко - 11,3%, Смешко - 8,1%.

В первую пятерку попали также действующий премьер, воглавивший партию Украинская стратегия Владимир Гройсман (7,7%) и экс-министр обороны, лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко (4%).

Пятый президент, глава Европейской солидарности Петр Порошенко набрал 2,6% голосов.

Опрос проводился с 26 мая по 7 июня. Методом личного интервью опросили 2021 респондента, проживающего в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме аннексированного Россией Крыма.

Совместный опрос центра Социальный мониторинг, Украинского института социальных исследований и группы Рейтинг, результаты которого опубликовали 16 мая, показал, что Тимошенко, Смешко и Бойко хотят видеть на должности премьер-министра примерно по 10% украинцев: 10,2% - Тимошенко, 10% - Смешко, 9,7% - Бойко.

8,8% украинцев ответили, что хотят снова видеть действующего премьера на этой должности, а 7,1% - Гриценко. Порошенко главой Кабмина видели только 3,9% проголосовавших.

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Теги: соцопрос, юлия тимошенко, кмис, юрий бойко, игорь смешко
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