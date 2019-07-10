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10.07.2019, 07:28

Кого украинцы видят новым премьер-министром - опрос КМИС

Кого украинцы видят новым премьер-министром - опрос КМИС - Фото
Кабинет министров Украины Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Соцопрос КМИС показал, что украинцы больше всего хотят видеть в кресле премьера Юрия Бойко и Юлию Тимошенко

Украинцы хотят видеть новым премьером главу партии Оппозиционная платформа - За життя Юрия Бойко и лидера Батькивщины Юлию Тимошенко. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 25 июня по 7 июля 2019 года.

Отвечая на вопрос, "сейчас обсуждаются различные варианты того, кто может стать премьером после проведения выборов в Верховную Раду, кого бы Вы лично хотели видеть главой правительства - премьер-министром после парламентских выборов", респонденты сказали: Бойко - 12,8%, Тимошенко – 12,3%,  действующего премьера, возглавившего партию Украинская стратегия Владимира Гройсмана  - 9,6%; главу партии Сила и честь Игоря Смешко  - 7,7%, лидера партии Голос Святослава Вакарчука - 4%.

Экс-министр обороны, лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко набрал бы 3,5%. За пятого президента, главу Европейской солидарности Петр Порошенко проголосовали бы 2,7% украинцев.

Не смогли или отказались ответить 37,6% опрошенных.

Опрос проводился методом личного интервью среди 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме аннексированного Россией Крыма и временно оккупированного Донбасса.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,8%.

Совместный опрос центра Соцмониторинг, Украинского института социальных исследований и группы Рейтинг, результаты которого опубликовали 16 мая, показал, что Тимошенко, Смешко и Бойко хотят видеть на должности премьер-министра примерно по 10% украинцев: 10,2% - Тимошенко, 10% - Смешко, 9,7% - Бойко.

8,8% украинцев ответили, что хотят снова видеть действующего премьера на этой должности, а 7,1% - Гриценко. Порошенко главой Кабмина видели только 3,9% проголосовавших.

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Теги: Петр Порошенко, владимир гройсман, премьер-министр, опрос, юлия тимошенко, Святослав Вакарчук, анатолий гриценко, кмис, юрий бойко
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