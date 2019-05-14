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14.05.2019, 16:36

Кого вы хотите оставить во власти при Зеленском? Опрос LIGA.net

Кого вы хотите оставить во власти при Зеленском? Опрос LIGA.net - Фото
Юрий Луценко и Василий Грицак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Пока будут идти переговоры с Радой и Кабмином, редакция LIGA.net решила спросить у вас: кто из старой власти может сохранить за собой должности?

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Министр обороны Степан Полторак и глава МИД Павел Климкин на 99% не сохранят должности при президенте Владимире Зеленском, заявил советник избранного президента Дмитрий Разумков. На самом деле, не все так просто. Президент может сменить только командование армии и руководство СНБО. Для всех остальных кадровых перестановок (в Минобороны, МИД, СБУ и ГПУ, Госпогранслужбе и Внутренних войсках) ему нужно согласие либо Кабмина, либо Верховной Рады. Так что Зеленскому придется договариваться, и много. А пока будут идти переговоры, редакция LIGA.net решила спросить у вас: как вы думаете, кого вы хотите оставить во власти при Зеленском? Или все – на выход? (ОПРОС В КОНЦЕ ТЕКСТА. ДОЖДИТЕСЬ ЗАГРУЗКИ)

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Теги: отставка, команда зеленского
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