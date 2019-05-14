Вероятность отставки Климкина и Полторака 99% - Разумков

Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Павел Климкин и министр обороны Степан Полторак не останутся на своих постах при избранном президенте Владимире Зеленском. Об этом в эфире NewsOne заявил советник Зеленского Дмитрий Разумков.

"Никогда не даю 100%, но 99%, что этого (сохранения должностей Климкиным и Полтораком – ред.) не произойдет", - сказал он.

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Разумков также напомнил, что насчет Юрия Луценко "была более чем четкая позиция Зеленского о том, что генеральный прокурор должен быть другим". При этом он добавил, что позиция парламента также будет важна, захочет ли он отправлять Луценко в отставку. Но новую кандидатуру избранный президент предложит.

Ранее Разумков заявил, что Верховная Рада затягивает инаугурацию, поскольку многие депутаты опасаются роспуска парламента, решение о котором может принять Зеленский после вступления в должность.

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