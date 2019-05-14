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14.05.2019, 09:39

У Зеленского ответили, распустит ли он Раду после инаугурации

У Зеленского ответили, распустит ли он Раду после инаугурации - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер штаба избранного президента Дмитрий Разумков заявил, что досрочные выборы могут стать наказанием за деятельность парламента

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В штабе избранного президента Владимира Зеленского считают, что Верховная Рада затягивает инаугурацию, поскольку многие депутаты опасаются роспуска парламента, решение о котором может принять Зеленский после вступления в должность. Об этом заявил его спикер и политтехнолог Дмитрий Разумков в эфире Свободы слова на ICTV.

По его словам, досрочные выборы в Раду могут состояться в качестве наказания за деятельность парламентариев. Примером такой деятельности он назвал законопроект о президенте, разработанный вице-спикером Рады Оксаной Сыроид.

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Разумков сказал, что закон, в случае его принятия, ограничивал бы права и обязанности президента, а также нарушал бы Конституцию.

"Многие из тех функций, которые хотели упразднить, они относятся к конституционным полномочиям президента. И таким образом происходила ликвидация в определенной степени института президентства. Мы переходили чуть ли не к парламенсткой республике, где у президента оставались сугубо церемониальные полномочия", - заявил он.

Спикер штаба отметил, что это не соответствует ожиданиям избирателей Зеленского.

"Если люди готовы нарушать законы Украины, если люди готовы нарушать Конституцию Украины, за этим должно следовать неотвратимое наказание, как за любые другие правонарушения или преступления", - резюмировал он.

12 мая команда Зеленского записала первую видеопетицию о роспуске Рады и обещает, что Зеленский отреагирует, если видео наберет миллион просмотров. 

Читайте также: Разумков: Роспуск Рады возможен, потому что нет коалиции

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Теги: Владимир Зеленский, рада, инаугурация, роспуск, оксана сыроид, Дмитрий Разумков, закон о президенте
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