Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.04.2019, 10:04

У Зеленского об ограничении полномочий президента: "Удар под дых"

У Зеленского об ограничении полномочий президента: "Удар под дых" - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Предложенный законопроект об ограничении полномочий президента Дмитрий Разумков считает "попыткой конституционного переворота"

Реклама
Реклама

В штабе победителя президентских выборов-2019 Владимира Зеленского против принятия закона об ограничении конституционных полномочий президента, который разработала партия Самопомощь. Об этом заявил политтехнолог и спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире Право на владу на 1+1.

"При всем уважении, тот законопроект, который сегодня находится в общем доступе, и который, по словам главы Верховной Рады, мог сегодня (25 апреля – ред.) рассматриваться в стенах парламента, это фактически упразднение или очень серьезное ограничение полномочий президента, предусмотренных действующей Конституцией", – заявил Разумков.

Реклама

Политтехнолог назвал предложенный законопроект "ударом под дых".

"Это отчасти можно считать попыткой конституционного переворота, потому что абсолютно нарушается баланс", – заявил отметив, что закон о президенте нужен, но в рамках действующей Конституции.

Он считает, что, в случае принятия закона, президент лишится права вносить представления на назначение глав Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Службы внешней разведки: "Остается генеральной прокурор и глава службы безопасности, но их замов назначает Кабинет министров".

"Это и отсутствие возможности вносить представления на глав областных государственных администраций и многие другие вещи, которые фактически ограничивают возможности реализовывать все данные уже избранным президентом страны обещания", – подчеркнул Разумков.

Несмотря на озвученную позицию, он напомнил, что у беглого президента Виктора Януковича "получилось незаконным путем" аккумулировать "слишком много власти": "Потом мы получили Майдан, потом получили Небесную сотню, и все те события, которые произошли после этого".

Читайте также: Зеленский улетел отдыхать в Турцию, обещает вернуться: фото

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, ограничение, самопомощь, полномочия, Дмитрий Разумков, закон о президенте
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 