У Зеленского об ограничении полномочий президента: "Удар под дых"

Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В штабе победителя президентских выборов-2019 Владимира Зеленского против принятия закона об ограничении конституционных полномочий президента, который разработала партия Самопомощь. Об этом заявил политтехнолог и спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире Право на владу на 1+1.

"При всем уважении, тот законопроект, который сегодня находится в общем доступе, и который, по словам главы Верховной Рады, мог сегодня (25 апреля – ред.) рассматриваться в стенах парламента, это фактически упразднение или очень серьезное ограничение полномочий президента, предусмотренных действующей Конституцией", – заявил Разумков.

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Политтехнолог назвал предложенный законопроект "ударом под дых".

"Это отчасти можно считать попыткой конституционного переворота, потому что абсолютно нарушается баланс", – заявил отметив, что закон о президенте нужен, но в рамках действующей Конституции.

Он считает, что, в случае принятия закона, президент лишится права вносить представления на назначение глав Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Службы внешней разведки: "Остается генеральной прокурор и глава службы безопасности, но их замов назначает Кабинет министров".

"Это и отсутствие возможности вносить представления на глав областных государственных администраций и многие другие вещи, которые фактически ограничивают возможности реализовывать все данные уже избранным президентом страны обещания", – подчеркнул Разумков.

Несмотря на озвученную позицию, он напомнил, что у беглого президента Виктора Януковича "получилось незаконным путем" аккумулировать "слишком много власти": "Потом мы получили Майдан, потом получили Небесную сотню, и все те события, которые произошли после этого".

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