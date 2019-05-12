У Зеленского записали первую видеопетицию о роспуске Рады: видео

Команда избранного президента Владимира Зеленского, который частично провел предвыборную кампанию в соцсетях с помощью роликов, записала новое видео о роспуске Верховной Рады и обещает, что Зеленский "обратит на него внимание", если видео наберет миллион просмотров. Оно размещено на страницах Зеленского.

Видео записал комик и участник студии Квартал 95 Руслан Ханумак. Он утверждает, что один из самых главных вопросов в "повестке дня" граждан Украины - роспуск Рады: "Когда видео наберет 1000000 просмотров - Владимир Александрович (Зеленский - ред.) лично обратит на него внимание".

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На записи, где автор утверждает, что "Раде доверяют лишь 4% граждан", он спрашивает прохожих на улице, нужно ли ее распускать. Подавляющее большинство показанных людей поддерживают идею.

Как пишет Украинская правда в своем Telegram, у Зеленского уже подготовили проект указа будущего президента о роспуске парламента и досрочных выборах. Судя по фотографии, он должен быть подписан в мае.

Избранный президент выступает за инаугурацию 19 мая и обвиняет Раду в затягивании процесса.

10 мая в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления депутат от БПП Александр Сугоняко о назначении даты инаугурации Зеленского на 1 июня. Другой депутат от БПП Сергей Каплин провести провести инаугурации в два этапа - первый 19 мая в Раде, а второй - 3 июня на Олимпийском.

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