У Зеленского записали первую видеопетицию о роспуске Рады: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Представители команды избранного президента Владимира Зеленского обещают его реакцию в ответ на просмотры видео о роспуске Верховной Рады

Реклама
Реклама

Команда избранного президента Владимира Зеленского, который частично провел предвыборную кампанию в соцсетях с помощью роликов, записала новое видео о роспуске Верховной Рады и обещает, что Зеленский "обратит на него внимание", если видео наберет миллион просмотров. Оно размещено на страницах Зеленского.

Видео записал комик и участник студии Квартал 95 Руслан Ханумак. Он утверждает, что один из самых главных вопросов в "повестке дня" граждан Украины - роспуск Рады: "Когда видео наберет 1000000 просмотров - Владимир Александрович (Зеленский - ред.) лично обратит на него внимание".

Реклама

На записи, где автор утверждает, что "Раде доверяют лишь 4% граждан", он спрашивает прохожих на улице, нужно ли ее распускать. Подавляющее большинство показанных людей поддерживают идею.

Как пишет Украинская правда в своем Telegram, у Зеленского уже подготовили проект указа будущего президента о роспуске парламента и досрочных выборах. Судя по фотографии, он должен быть подписан в мае.

Избранный президент выступает за инаугурацию 19 мая и обвиняет Раду в затягивании процесса.

10 мая в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления депутат от БПП Александр Сугоняко о назначении даты инаугурации Зеленского на 1 июня. Другой депутат от БПП Сергей Каплин провести провести инаугурации в два этапа - первый 19 мая в Раде, а второй - 3 июня на Олимпийском.

Смотрите также: У Зеленского сняли новый ролик: теперь о "народовластии" - видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, парламент, рада, команда, выборы-2019, роспуск рады, Руслан Ханумак
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
У Зеленского записали первую видеопетицию о роспуске Рады: видео
У Зеленского записали первую видеопетицию о роспуске Рады: видео
ВСУ показали захват вражеского судна в открытом море: видео
ВСУ показали захват вражеского судна в открытом море: видео
В Киеве сожгли автомобиль главреда телеканала: видео
В Киеве сожгли автомобиль главреда телеканала: видео
Мнение Самые интересные новости за 7 дней: выбор Петра Чернышова
Читать или не читать: есть место книгам в мире Google и YouTube?
HR Читать или не читать: есть место книгам в мире Google и YouTube?
Украина возобновила транзит российской нефти в Европу
ТЭК Украина возобновила транзит российской нефти в Европу
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
У Зеленского записали первую видеопетицию о роспуске Рады: видео
У Зеленского записали первую видеопетицию о роспуске Рады: видео
ВСУ показали захват вражеского судна в открытом море: видео
ВСУ показали захват вражеского судна в открытом море: видео 16:22
В Киеве сожгли автомобиль главреда телеканала: видео
В Киеве сожгли автомобиль главреда телеканала: видео 12:24
Задержали россиянку с крупной партией наркотиков: фото, видео
Задержали россиянку с крупной партией наркотиков: фото, видео 09:26
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 