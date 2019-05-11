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11.05.2019, 07:54

В Раде предлагают провести инаугурацию Зеленского на стадионе

В Раде предлагают провести инаугурацию Зеленского на стадионе - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

В Верховной Раде зарегистрировали уже пять постановлений об инаугурации Владимира Зеленского

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В Верховной Раде зарегистрировали уже пять постановлений о дате проведения инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Один из документов предлагает провести церемонию на стадионе НСК Олимпийский. Об этом сообщает Громадське.

Постановление 10270-4 зарегистрировал депутат от Блока Петра Порошенко Александр Сугоняко. Он считает, что проводить инаугурацию 19 мая, как того хочет Зеленский, не нужно, потому что в этот день отмечают День памяти жертв политических репрессий. Депутат предлагает провести церемонию 1 июня.

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Внефракционные депутаты Виктор Балога и Сергей Мищенко зарегистрировали постановления 10270-1 и 10270, в которых предлагают провести инаугурацию 19 мая.

Депутат от БПП Сергей Каплин также выступает за 19 мая, но в его постановлении 10270-3 предлагается провести инаугурации в два этапа - первый 19 мая в Верховной Раде, а второй - 3 июня на Олимпийском.

Каплин объясняет свою идею необходимостью "обеспечения участия общественности и приглашенных гостей иностранных государств".

 "С целью привлечения максимального количества иностранных гостей и обеспечение возможности непосредственного присутствия желающих граждан Украины", - говорится в пояснительной записке.

Внефракционный депутат Виталий Куприй, который ранее объявил о создании внефракционного объединения За Зеленского, в постановлении 10270-2 предлагает провести инаугурацию 20 мая, поскольку проводить церемонию в День памяти жертв политических репрессий неуместно.

10 мая Зеленский опубликовал видеообращение к Верховной Раде и действующему президенту Петру Порошенко, в котором призвал назначить инаугурацию на 19 мая, а также сравнил действующего Порошенко с "туристом в египетском отеле". 

 

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Теги: Владимир Зеленский, стадион, инаугурация, сергей каплин, Виктор балога
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