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26.04.2019, 21:36

Разумков: Роспуск Рады возможен, потому что нет коалиции

Разумков: Роспуск Рады возможен, потому что нет коалиции - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам Разумкова, Парубий так и не ответил на многочисленные обращения с просьбой предоставить список депутатов, которые входят в коалицию

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Спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что роспуск Верховной Рады возможен, потому что сейчас, по его словам, в парламенте нет коалиции. Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Голос народа" на 112 Украина.

"Роспуск возможен, потому что по состоянию на сегодня коалиции нет. Коалиция состоит из двух фракций. В этих фракциях не хватает народных депутатов, то есть их там меньше, чем 226", - заявил он.

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По словам Разумкова, спикер парламента Андрей Парубий так и не ответил на многочисленные обращения с просьбой предоставить поименный список депутатов, которые входят в коалицию.

"Кстати, это нарушение действующего законодательства. Поэтому прецедент того, что роспуск может иметь место, есть. Есть определенные временные ограничения, Рада не может быть распущена позднее, чем... Сегодня по-разному считают юристы, чаще всего они склоняются, что это 27 число", - сказал Разумков.

Он считает, что ЦИК затягивает процесс обнародования результатов, а потом Рада якобы будет затягивать процесс инаугурации, чтобы он пришелся на срок, когда парламент может быть распущен.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что сомневается, что успеет распустить нынешний состав Верховной Рады, если будет избран на пост №1 в государстве.

Парубий заявил, что досрочного роспуска нынешнего состава Верховной Рады не будет.

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Теги: рада, роспуск, Зеленский, Дмитрий Разумков
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