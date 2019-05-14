Зеленский готов быть верховным главнокомандующим ВСУ – Разумков

Владимир Зеленский (скриншот из видеозаписи)

Владимир Зеленский будет готов выполнять обязанности верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины сразу после инаугурации. Об этом во вчерашней программе Свобода слова на канале ICTV заявил политконсультант избранного президента Дмитрий Разумков.

"Он готов. Он понимает весь объем тяжести принятия решений, которые будут ложиться на его плечи (в этом статусе, - ред.)", - подчеркнул советник.

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Разумков уточнил, что по состоянию на 13 мая Зеленский еще не встречался ни с кем из топ-чиновников Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны.

Ранее он сообщил, пойдет их команда на переговоры с боевиками в Донбассе или не сделает этого.

Вчера военный советник избранного президента рассказал, что будет с форматом ООС и главой Минобороны Степаном Полтораком после инаугурации, а сам Зеленский снял послание мира Донбассу.

Тем временем лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко сетует, что на 21-й день после победы Зеленского на выборах президента все еще не видно никаких изменений, за которые голосовали его избиратели.