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14.05.2019, 06:29

У Зеленского пояснили, почему он настаивает на инаугурации 19 мая

У Зеленского пояснили, почему он настаивает на инаугурации 19 мая - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Политтехнолог избранного президента Дмитрий Разумков сказал, что Владимир Зеленский думает в первую очередь об удобстве киевлян

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Спикер штаба и политтехнолог избранного президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что он настаивает на инаугурации 19 мая, потому что хочет избежать транспортного коллапса и минимизировать неудобства для жителей Киева. Об этом Разумков сказал в эфире Свободы слова на ICTV.

"Почему воскресенье (...) Мы прекрасно с вами понимаем, что любые события, приезды иностранных гостей - это ограничения в перемещении по городу. Если мы говорим о дне инаугурации - это фактически полный транспортный коллапс центральной части города, потому что все будет перекрыто. Дабы минимизировать такой негативный эффект Владимир Александрлович (Зеленский) и предлагает провести ее в первый выходной день, а фактически это 19 число", - заявил он.

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Разумков считает, что был затянут процесс подсчета голосов Центральной избирательной комиссией, но итоги выборов были обнародованы в рамках закона. 

"19 число - это первый выходной день, если убрать субботу, после того, когда Рада может принять данное решение. К сожалению, Рада не собралась раньше, она могла провести внеочередное заседание и принять решение о дате инаугурации более раниим числом, но этого не произошло", - отметил он. 

Предыдущие президенты, по его словам, "вступали в свои конституцинные права и обязанности, если я не ошибаюсь, через 10 дней и Петр Алексеевич (Порошенко, - ред.) вступал через 13 дней после того, как был избран президентом".

"Если оттягивать дальше инаугурацию, это соответствует закону, но не соответствует тем ожиданиям, которые возлагает, в том числе, на парламент весь народ Украины, а не только те 73%, которые поддержали Зеленского", - добавил спикер.

10 мая в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления депутат от БПП Александр Сугоняко о назначении даты инаугурации Зеленского на 1 июня. Другой депутат от БПП Сергей Каплин предлагает провести инаугурацию в два этапа - первый 19 мая в Раде, а второй - 3 июня на Олимпийском. У Порошенко сказали, что действующего президента устроит любая дата.

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Теги: инаугурация, Зеленский, Дмитрий Разумков, 19 мая
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