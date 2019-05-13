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13.05.2019, 11:36

Порошенко устроит любая дата инаугурации Зеленского - лидер БПП

Порошенко устроит любая дата инаугурации Зеленского - лидер БПП - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам спикера Верховной Рады, дата официальной передачи президентской власти будет назначена на этой пленарной неделе

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Действующего президента Петра Порошенко устроит любая дата инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом заявил на заседании согласительного совета парламента лидер фракции БПП Артур Герасимов, передает корреспондент LIGA.net.

"Президент Порошенко готов передать власть в любой день и не против любой даты инаугурации", - сказал он.

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Перед началом согласительного совета депутаты межфракционного объединения "За Зеленского" потребовали определиться с датой инаугурации во вторник, 14 мая.

Спикер Андрей Парубий сообщил, что Рада назначит дату инаугурации на этой пленарной неделе.

Ранее Батькивщина поддержала предложенную Зеленским дату инаугурации 19 мая, а до них это сделала и Самопомощь.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, инаугурация
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