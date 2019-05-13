Батькивщина поддержала предложенную Зеленским дату инаугурации

Владимир и Елена Зеленские (фото - ЕРА)

Инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского нужно провести как можно быстрее, 19 мая. Об этом заявил заместитель председателя партии Батькивщина Сергей Соболев, сообщает пресс-служба партии.

"Я думаю, чем быстрее президент приступит к исполнению своих полномочий, тем стабильнее будет ситуация в стране и снаружи. Мы поддерживаем ту дату, которая является скорее, 19. Значит будет 19", - отметил Соболев.

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10 мая Зеленский обратился к Верховной Раде с призывом на ближайшем пленарном заседании назначить дату его инаугурации на 19 мая.

В Верховной Раде зарегистрировали уже пять постановлений о дате проведения инаугурации. Один из документов предлагает провести церемонию на стадионе НСК Олимпийский.