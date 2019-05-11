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11.05.2019, 13:45

Самопомощь заявила, что поддержит инаугурацию Зеленского 19 мая

Самопомощь заявила, что поддержит инаугурацию Зеленского 19 мая - Фото
Олег Березюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Бессмысленно это не поддерживать", - сказал глава фракции

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Фракция Объединения Самопомощь поддержит назначение инаугурации избранного президента Владимира Зеленского на 19 мая. Об этом заявил глава фракции Олег Березюк, передает Укринформ.

"Бессмысленно это не поддерживать", - сказал Березюк, отвечая на вопрос журналистов.

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Он подчеркнул, что "новоизбранный президент Украины получил доверие своих избирателей, с небывалым результатом победил на выборах, дав те или иные обещания".

"Надо как можно быстрее дать ему возможность эти обещания начать выполнять, потому что он за них несет ответственность. В этом моя позиция и позиция политической силы — как можно быстрее", - сказал Березюк.

Что касается возможного досрочного роспуска парламента политик сказал: "Произойдет роспуск или нет — на сегодня это не имеет никакого принципиального значения".

10 мая в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о назначении даты инаугурации Зеленского на 1 июня. Проект зарегистрировал депутат от БПП Александр Сугоняко.

Избранный президент выступает за инаугурацию 19 мая и вчера в очередной раз обвинил Раду в затягивании.

Читайте также: В Раде предлагают провести инаугурацию Зеленского на стадионе

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Теги: Владимир Зеленский, инаугурация, самопомичь
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