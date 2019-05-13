Сюр. "20 дней прошло, а изменений нет", сетует Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На 21-й день после победы шоумена Владимира Зеленского на выборах президента в Украине все еще не видно никаких изменений, за которые голосовали его избиратели. На это во время заседания согласительного совета Рады посетовала лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко.

"Прошло уже 20 дней после президентских выборов, но люди не чувствуют никакого движения к тем изменениям, за которые они проголосовали", - сказала экс-кандидат в президенты.

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По ее мнению, сейчас надо вести дискуссии не о дате инаугурации Зеленского, "а о совершенно новой стратегии и тактике управления государством".

Тимошенко призвала лидеров фракций и новоизбранного президента "немедленно перейти к спокойным дискуссиям" о создании новой коалиции и нового правительства. Нардеп считает, что любой другой вариант приведет к "тотальной потере времени", и даже больше - "к продолжению тотального беспорядка".

Во время президентских выборов-2019 Тимошенко не прошла во второй тур, уступив Зеленскому и действующему президенту Петру Порошенко.