Зеленский снял послание мира Донбассу: Сядем за стол переговоров

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Избранный президент Владимир Зеленский опубликовал в Facebook "послание мира для жителей Крыма и Донбасса", в записи которого приняли участие многие украинские религиозные лидеры.

"Результатом встреч с религиозными лидерами стало послание мира для жителей Крыма и Донбасса. Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы - одна страна!" – прокомментировал Зеленский.

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В частности, в ролике некоторые лидеры, в числе которых глава УПЦ МП Онуфрий, высказались за "здоровый диалог" и "переговоры" ради решения конфликта.

"Давайте оставим позади все ссоры. Мы - одна Украина, мы – один украинский народ", - сказал муфтий Саид Исмагилов.

"Дорогие, давайте развивать контакт, чтобы мы вышли на здоровый диалог ради одной цели – целостности Украины и процветания нашего будущего поколения", - заявил муфтий Ахмед Тамим.

"Мы верим, что наконец-то сядем, как цивилизованные люди, за стол переговоров, и сможем решить все конфликты и вопросы с помощью мудрости человеческой", - добавил глава УПЦ МП Онуфрий.

При этом обращает на себя внимание, что в видеопослании не участвует глава ПЦУ Епифаний, хотя известно, что Зеленский также проводил с ним встречу.

Ранее политтехнолог Зеленского Дмитрий Разумков заявлял, что команда избранного президента не собирается вести переговоры с главарями боевиков гибридной российской армии в Донбассе.