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13.05.2019, 08:15

У Зеленского сказали, что будет с форматом ООС и Полтораком

У Зеленского сказали, что будет с форматом ООС и Полтораком - Фото
Иван Апаршин (скриншот видео)

Иван Апаршин сказал, что посоветует избранному президенту найти нового кандидата на пост министра обороны

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Советник по национальной обороне и безопасности избранного президента Владимира Зеленского Иван Апаршин считает, что формат операции объединенных сил должен сохраниться и не исключает, что будет назначен новый министр обороны. Об этом он сказал в интервью Громадському.

"Нормальный формат (ООС, - ред.). ВСУ используются в том формате, для чего они предназначены", - отметил Апаршин.

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По его словам, он общается с министром обороны Степаном Полтораком.

Отвечая на вопрос, есть шансы, что Полторак останется министром в новом Кабмине, Апаршин сказал: "Я не знаю, это - решение президента. Если ко мне будут вопросы, что делать с господином Полтораком, я думаю, что я точно посоветую новому президенту найти нового кандидата на пост министра обороны".

12 мая Апаршин заявил, что военным способом можно вернуть Донбасс и Крым, но он не будет советовать никому такой вариант.

Ранее Апаршин заявил, что возвращение Донбасса под контроль Украины – "перспектива на пять лет". Также он сказал, что не знает, как взять под контроль границу с РФ на востоке Украины.

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Теги: Владимир Зеленский, оос, степан полторак, иван апаршин
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