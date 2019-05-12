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12.05.2019, 23:06

У Зеленского заявили: Крым и Донбасс можно вернуть военным путем

У Зеленского заявили: Крым и Донбасс можно вернуть военным путем - Фото
Иван Апаршин (скриншот видео)

Советник избранного президента Иван Апаршин сказал, что есть военный способ возвращения украинских территорий, но он против этого варианта

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Советник по национальной обороне и безопасности избранного президента Владимира Зеленского Иван Апаршин считает, что военным способом можно вернуть Донбасс и Крым, но он не будет советовать никому такой вариант. Об этом он заявил в интервью Громадському

"Всегда можно в военный способ решить любой вопрос. Вопрос второй - какова стоимость этой операции в человеческих потерях (...) Можно на это пойти? Я бы не пошел никогда, на сегодняшний день на то, чтобы предлагать кому-либо проведением операции ВСУ решить вопрос возвращения территории Донбасса и Крыма. Никогда", - заявил он.

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Апаршин сказал, что возможности украинской армии "несопоставимы" с возможностями вооруженных сил РФ. 

По его словам, основная задача ВСУ в том, "чтобы даже при преобладании в силах и средствах для РФ дальнейшее вторжение на территорию Украины имело очень большие проблемы".

Ранее Апаршин заявил, что возвращение Донбасса под контроль Украины – "перспектива на пять лет". Также он сказал, что не знает, как взять под контроль границу с РФ на востоке Украины.

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Теги: Владимир Зеленский, война, Донбасс, советник, иван апаршин, Крым
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