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Коллаборанты бегут даже из городов, которые находятся далеко от освобожденных – глава МВД

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 16:49
Коллаборанты бегут даже из городов, которые находятся далеко от освобожденных – глава МВД - Фото
Денис Монастырский (скриншот видео МВД)

Правоохранительные органы проводят мероприятия по выявлению и установлению коллаборантов на деоккупированных территориях. Однако большинство из них выехало на подконтрольные России территории или в РФ до освобождения украинских территорий. Об этом, отвечая на вопрос Интерфакс-Украина, сообщил глава МВД Денис Монастырский.

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По его словам, полиция совместно с СБУ организовывает проверки и работу по розыску коллаборантов.

"Как вы знаете, большинство из них выехали до освобождения территории на подконтрольные России территории, за границу. Они бегут сейчас из городов, расположенных гораздо дальше тех населенных пунктов, которые мы уже освободили", – сказал Монастырский.

"Эта работа проводится… Дайте нам немного времени, неделю хотя бы, и мы системно отчитаемся о том, что там увидели и установили", – добавил глава МВД.

  • Сегодня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в области есть освобожденные населенные пункты, оккупанты покидают область. 
Вадим Ребрина
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мвд коллаборационизм Денис Монастырский
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