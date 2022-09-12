В Луганской области есть освобожденные поселки, оккупанты покидают регион – Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в области есть освобожденные населенные пункты, оккупанты покидают область. Об этом Гайдай написал в Telegram.
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"Освобожденные населенные пункты есть, там продолжается зачистка. После окончательной деоккупации Лимана – эстафету перенимаем мы", – написал он.
Гайдай обратился к местным жителям с призывом в случае приближения боевых действий спускаться в укрытия.
"Мы не можем называть населенные пункты, но местные меня поймут", – написал он.
По словам главы ОВА, оккупанты торопливо покидают Луганскую область – "в очередях на выезд автомобили со стиралками и другими вещами современной жизни, которых нет "в великой державе".
По словам Гайдая, в тех населенных пунктах, где еще остались оккупанты, их бойцы деморализованы, "готовятся к поражению, хотят тоже убегать и пьянствуют".
Кроме того, глава ОВА сообщил, что там, где партизаны подняли украинские флаги, они до сих пор на месте – "оккупанты и коллаборанты не решаются их снять".
Гайдай провел совещание со всеми главами громад Луганской области, чтобы они были готовы оперативно возвращаться в населенные пункты после команды военных.
"Мы уже готовимся к возобновлению процесса жизнедеятельности громад. Ждем отмашку" — написал Гайдай.
- Сегодня утром Гайдай сообщил, что российские оккупанты покинули Сватово на севере Луганской области, там остались только террористы ЛНР из числа местных жителей.
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