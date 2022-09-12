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Российские военные покинули Сватово, там остались только террористы ЛНР — Луганская ОВА

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 10:37
Российские военные покинули Сватово, там остались только террористы ЛНР — Луганская ОВА - Фото
Сергей Гайдай (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты покинули Сватово на севере Луганской области, там остались только террористы ЛНР из числа местных жителей. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, российские военные покинули Сватово вместе с семьями, там остались только террористы ЛНР из местных жителей.

Он отметил, что оккупационные гауляйтеры подтверждают информацию о перемещениях военных и коллаборантов вглубь Луганской области, часть из которых едет транзитом на территорию России. 

Гайдай заявил, что никаких организованных мер по эвакуации противник не организовал. Также оккупанты отрицают любые изменения в ситуации с безопасностью, хотя признают, что псевдореферендум, который планировался на 11 сентября, перенесен на неопределенный срок. 

"Готовы голосовать даже 31 декабря. Мол, организовать его возможно исключительно в максимально безопасных условиях, что в настоящее время невозможно сделать из-за обстрелов украинских войск", — резюмировал глава ОВА.

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Дмитро Гриниченко
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