Коллаборанты все активнее возвращаются на сторону Украины — мэр Мелитополя

Коллаборанты все активнее возвращаются на сторону Украины – признают свою вину и сотрудничают с украинскими спецслужбами

Иван Федоров (скриншот с видео)

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Коллаборанты все активнее возвращаются на сторону Украины – признают свою вину и сотрудничают с украинскими спецслужбами. Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

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По его информации, гауляйтер Евгений Балицкий уже третью неделю находится "на гастролях в Москве".

Также Федоров сообщил, что в одном из мелитопольских ресторанов коллаборанты-"руководители" железнодорожной станции Мелитополя под алкоголь громко обсуждают пути собственной "эвакуации" в Россию через временно оккупированные Мариуполь или Крым.

Мэр Мелитополя напомнил, что по информации Центра национального сопротивления 500 предателей уже сбежали в Крым.

"Но есть и приятные новости: коллаборанты все активнее возвращаются на сторону Украины – признают вину и сотрудничают с украинскими спецслужбами", – сказал Федоров.

9 ноября под Херсоном погиб коллаборант Кирилл Стремоусов.

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