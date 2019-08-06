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Коломойский о победе Зеленского: Я кайфую

Коломойский о победе Зеленского: Я кайфую - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео)
06.08.2019, 14:42

Украинский олигарх еще в прошлом году заявлял, что хотел бы видеть Зеленского в кресле президента

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал о своих отношениях с президентом Владимиром Зеленским, добавив, что он "кайфует" от победы последнего на выборах. Об этом олигарх рассказал в интервью РБК-Россия.

По словам Коломойского, последний раз он "мельком" виделся с президентом после инаугурации. 

"Иногда переписываемся по WhatsApp: хиханьки да хаханьки, шутим", - добавил олигарх. 

"Раньше мы общались по телефону раз в две недели, очно - раз в два месяца", - заявил Коломойский, объясняя, что сейчас они с Зеленским видятся реже, потому что у последнего много дел. 

Коломойский напомнил, что с Зеленским он познакомился в 2008 году благодаря Тимуру Миндичу (бизнес-партнер Зеленского - ред.), а тесное общение между ними началось в 2011 году, уже после перехода "95-ого квартала" (Зеленский вместе с коллегами создали проект в 1997 году - ред.) с телеканала Интер на 1+1. 

Президентские выборы Зеленский и Коломойский, по словам второго, начали обсуждать уже в 2017 году: "когда вышел второй сезон сериала ("Слуга народа" - ред.), мы об этом вплотную говорили".

Коломойский считает, что Зеленский серьезно задумался об участии в президентских выборах летом 2018 года. 

Ранее стало известно, что Коломойский предлагал пропагандисту Соловьеву работу на 1+1.

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президентские выборы Слуга народа Владимир Зеленский игорь коломойский
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