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07.05.2019, 21:49

Коломойский о президентстве Зеленского: Хуже уже не будет

Коломойский о президентстве Зеленского: Хуже уже не будет - Фото
Игорь Коломойский (скриншот с видео)

"Мы находимся на таком дне…" - посетовал олигарх

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Олигарх Игорь Коломойский допускает, что президентство Владимира Зеленского в Украине – это "эксперимент над страной", но, по его словам, "хуже уже не будет". Об этом Коломойский сказал во второй части интервью проекту Bihus.info.

"Сложно представить больший эксперимент со страной, чем выбрать человека без программы, команды, видения с какой-то разношерстной тусовкой вместо плана действий…" – сказзал в ходе беседы журналист Денис Бигус.

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"Может быть, это эксперимент, но у нас такая ситуация, что уже дальше хуже не будет. Мы находимся на таком дне…", - ответил Коломойский.

На реплику журналиста о том, что он не живет в Украине, олигарх ответил, что "иногда со стороны виднее".

Бигус еще раз отметил, что у Зеленского нет плана действий, "менее абстрактного чем популистское заявление "вам будет хорошо".

"Так а сегодня по-другому больше ничего нельзя сказать. Потому что если вы хотите конкретики, сразу начитают возникать вопросы: а как вы будете это реализовывать, где будете брать деньги..." - ответил Коломойский.

Сегодня Зеленский во время встречи с европейским комиссаром по вопросам политики соседства и расширения Йоханнесом Ханом назвал приоритеты в своей политике, среди которых – "деолигархизация СМИ".

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, игорь коломойский
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