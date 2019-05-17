Коломойский отрицает, что входит в окружение Зеленского

Игорь Коломойский (скриншот видео)

Вернувшийся в Украину олигарх Игорь Коломойский заявил не считает, себя частью окружения избранного президента Владимира Зеленского. Об этом он сказал в комментарии Схемам.

На реплику журналиста Михаила Ткача о том, что он является окружением ("оточенням", Ткач говорил по-украински) Зеленского, олигарх сказал: "Я уже сто раз об этом говорил - никакое я не "оточення". Я сам по себе. Когда я занимался бизнесом, пан Зеленский ходил в школу. Не надо нас связывать. Ну, можно говорить, можно привязать одно к другому… Я не хочу какие-то пошлые или банальные примеры приводить".

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Ткач встретился с Коломойским в киевском ресторане Сatch, где бизнесмен был в компании народных депутатов от группы Возрождение Виталия Хомутынника, Андрея Шипко и Евгения Геллера, а также бизнесмена Павла Фукса и своих бизнес-партнеров Геннадия Боголюбова и Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал 95".

Коломойский заявил, что планирует ближайшие пять лет прожить в Украине "по семейным обстоятельствам".