Коломойский рассказал, кем видит себя в команде Зеленского

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Олигарх Игорь Коломойский заявил в интервью российскому пропагандистскому телеканалу НТВ, что готов консультировать победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского.

"Я готов помогать ему советами и иногда помогаю, но это не является массовым явлением", - отметил Коломойский.

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По словам олигарха, последний раз он созванивался с Зеленским дня два-три назад.

На вопрос, в каком статусе он готов работать с командой Зеленского, Коломойский ответил: "Максимум - консультировать в чем-то его".

После возвращения в Украину Коломойский, по его словам, остановится в селе Днепропетровской области.

"Приеду домой к себе, спокойно, отдохну, в деревне под Днепропетровском", - сказал он.

Во время дебатов на НСК Олимпийский президент Петр Порошенко заявил, что Коломойский якобы перечислил со счетов ПриватБанка на оффшорные счета Зеленского 41 миллион гривень.

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