Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.04.2019, 19:47

Порошенко: Коломойский перечислил на счета Зеленского 41 миллион

Порошенко: Коломойский перечислил на счета Зеленского 41 миллион - Фото
Скриншот с видео

Зеленский ответил, что все телеканалы в Украине принадлежат олигархам

Реклама
Реклама

Во время дебатов на НСК Олимпийский президент Петр Порошенко заявил, что олигарх Игорь Коломойский якобы перечислил со счетов ПриватБанка на оффшорные счета Владимира Зеленского 41 миллион гривень.

"Скажите, пожалуйста, а когда ваш бизнес-партнер, который обокрал Украину, есть обоснованные подозрения правоохранительных органов, на 30 млрд в Укрнафте, выведя 260 млрд ПриватБанка средств вкладчиков. Более того, 41 миллион со счетов ПриватБанка заплатил вам лично, на ваши тайные оффшорные счета. Как вы ему руку пожимаете? Ему не будете руки рубить?"

Реклама

Порошенко, указывая на Зеленского, сказал: "Это яркая обертка. А внутри сидят соратника Азарова, Януковича, пятая колонна, россияне и олигархы-беглецы. У нас еще нет результатов выборов, а они уже подняли голову и вчера пришли за ПриватБанком.

Зеленский ответил: "По поводу Коломойского я вам так скажу: все люди, нарушающие закон, Свинарчуки, Гладковские, и если среди них будет потом Коломойский, все сядут за решетку. Но сядут не за две недели, это серьезное дело, это дело суда, а сядут тогда, когда нарушат закон".

Он также в контекте вопроса о Коломойском заявил, что все телеканалы в Украине принадлежат олигархам. 

Дебаты Зеленского и Порошенко на НСК Олимпийский: смотреть онлайн

Отправить:
Распечатать:
Теги: Петр Порошенко, ПриватБанк, Коломойский, Зеленский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 