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27.05.2019, 07:29

Коломойский рассказал о личных отношениях с Зеленским

Коломойский рассказал о личных отношениях с Зеленским - Фото

По словам олигарха, Владимир Зеленский думал о президентстве с 2015 года

Олигарх Игорь Коломойский заявил, у него очень хорошие отношения с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

Отвечая на вопрос, как он охарактеризует личные отношения с Зеленским, Коломойский сказал: "Я считаю, что у нас очень хорошие отношения. Но они образовались на протяжении какого-то длительного срока, последних семи лет общения на фоне производства их контента, который транслировался у нас".

Коломойский добавил, что недавно жена Зеленского давала интервью, и сказала, что "были и стычки в этом плане". "Ругались, да. Что-то показали, что-то не показали, какая-то еще была история. Я не помню подробности. Он очень зубастый. Очень зубастый", - уточнил Коломойский.

Он утверждает, что узнал о том, что Зеленский идет в президенты в 2017 году. "Я же говорю, в 2017 году. Мы просто где-то обсуждали. Это было за неделю или за две до того, как звонили Вакарчуку. Он сказал, что у него есть такие мысли", - добавил Коломойский.

Олигарх предположил, что Зеленский думал о президентстве с 2015 года, "когда Слугу (фильм, - ред.) делал". "А потом уже по реакции, по рейтингам, по всему, что произошло, по реакции власть имущих, Пети… Ложкин там мне разрывал телефон и говорил, что это нельзя показывать", - отметил Коломойский.

Говоря о том, как Зеленский ориентировался в юридических, экономических вопросах, бизнесе, Коломойский сказал: "Я только могу судить по нашему контракту с ним (1+1, - ред.). С ним палец в рот не надо класть. Никаких сантиментов. Если должен, то должен. Никаких разговоров, поблажек. Он современный, он как раз поколение 70-х, ближе к 80-м. Вот у меня сестра такая, жесткая. Он очень крутой".

27 мая сообщалось, что Коломойский на парламентских выборах будет симпатизировать всем партиям, кроме Блока Петра Порошенко.

 

 

 

 

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Теги: Вакарчук Святослав, Владимир Зеленский, игорь коломойский
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