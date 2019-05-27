Коломойский сказал, кому будет симпатизировать на выборах в Раду

Игорь Коломойский (скриншот видео/УП)

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что на парламентских выборах будет симпатизировать всем партиям, кроме Блока Петра Порошенко. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Всем, кроме БПП", - отметил Коломойский.

Отвечая на вопрос нравится ли ему партия Слуга народа, Коломойский сказал: "Мы же понимаем, что это начальный проект. Там был Зеленский. Нам Зеленский нравится?".

Он считает, что Зеленский, как президент, и будет заниматься тем, "что написано в Конституции", то у него не будут падать рейтинги.

"Если он будет из себя изображать, как сказал Кучма про Порошенко, и председателя Нацбанка, и главного банкира, и главнокомандующего, и премьер-министра, и министров, и директора Нафтогаза одновременно – будет катастрофа. У президента есть четко написанный круг", - уточнил Колмойский.

Говоря о том, поддержит ли Коломойский, кроме Слуги народа, Владимира Гройсмана на выборах, он сказал: "Смотря с кем он пойдет, с какими лозунгами. Так он мне не симпатичен. Но не так, чтобы я был против него, но…"

Олигарх убежден, что глава МВД Арсен Аваков "вряд ли" пойдет на выборы в Верховную Раду.

"Я думаю, вряд ли он пойдет. А с кем Авакову идти? Гройсман непонятно, что там за партия, братская могила. Я думаю, Аваков находится сегодня в том положении, что ему вообще ни с кем не надо идти. Он сам по себе величина".

23 мая Коломойский заявил, что новая партия, которую создают мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов – это "всеукраинский проект" на базе партии Доверяй делам; партия, "в которой будут представлены большое количество мэров".