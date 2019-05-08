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08.05.2019, 06:16

Коломойский сказал, какой министр должен остаться в Кабмине

Коломойский сказал, какой министр должен остаться в Кабмине - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео)

Олигарх считает, что Арсен Аваков должен сохранить должность главы МВД

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Министр внутренних дел Арсен Аваков - единственный достойный министр в нынешнем Кабмине, поэтому он должен остаться в новом правительстве. Об этом в интервью Bihus.info, обнародованном 7 мая, заявил олигарх Игорь Коломойский.

"Я считаю – должен остаться. Он - какой-то стабилизирующий фактор. Все, что не происходило в стране, он как фундамент какой-то, у меня такое ощущение", - отметил Коломойский.

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Он назвал Авакова "успешным министром за последние пять лет". "Я считаю, что это самый успешный профессиональный министр за все последние пять лет. И наименее скандальный, практически не скандальный, и который сделал реформу, которая худо-бедно работает", - убежден Коломойский.

Турчинов такой же", - добавил он.

2 мая Коломойский заявлял, что победа на выборах президента Украины Владимира Зеленского - "общая победа" его и Авакова.

 

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Теги: александр турчинов, арсен аваков, игорь коломойский
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