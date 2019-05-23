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23.05.2019, 18:34

Коломойский в день инаугурации Зеленского встречался с Аваковым

Коломойский в день инаугурации Зеленского встречался с Аваковым - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео)

Это была "встреча старых друзей", рассказал олигарх

Олигарх Игорь Коломойский встречался з министром внутренних дел Арсеном Аваковым в день инаугурации президента Владимира Зеленского 21 мая. Об этом рассказал сам Коломойский, передает Украинская правда.

"Встреча старых друзей. Два года не виделись", - сказал он.

Характер дружбы Коломойский описал как "боевое содружество".

"Я с Аваковым не был знаком лично до 2014 года, пока он не стал министром внутренних дел, а я губернатором", - уточнил Коломойский.

При этом он заявил, что не пересекается с министром в бизнесе. "Пока он при должности, скорее всего, и не будем пересекаться. У нас даже нет никаких наметок. Нет бизнес-идей, которые бы на сегодняшний день могли бы нас объединить. Даже теоретически", - заявил олигарх.

Ранее Коломойский рассказал, что еще не встречался с президентом, а поздавил его по sms.

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Теги: арсен аваков, игорь коломойский
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