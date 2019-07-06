Коломойский: Вакарчук мне не чужой человек - НВ

Игорь Коломойский (скриншот видео/УП)

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что лидер партии Голос Святослав Вакарчук "ему не чужой человек". Об этом он сказал в интервью НВ.

Отвечая на вопрос, кто ему будет близок в следующем парламенте, Коломойский сказал: "Ну, Слуга народа мне близка, и Вакарчук мне в принципе не чужой человек. Но Слуга, конечно, ближе сейчас, в данный момент. Вакарчук тоже новость — молодая партия, наверное, должны что-то набрать. Я просто смотрю на шаг дальше: а с кем делать коалицию? Все хорошо, все симпатичные ребята, перезагрузка, новые лица, мы все это уже слышали. А работать, кто будет? Я ж помню, как выборы 2014-го прошли. Мы были первой жертвой, на кого напали. Жертва агрессии новых лиц".

Вакарчук заявлял, что "не говорил ни с одним олигархом о том, идти ему в политику или нет".

25 июня 2019 года Вакарчук подчеркнул, что не имеет никакого отношения ни к бизнесмену Виктору Пинчуку, ни к российскому бизнесмену Михаилу Фридману.

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